ЛНР: Литовские инструкторы прибыли на Донбасс обучать украинских силовиков

Луганск, , 15:59 — REGNUM В бригаду ВСУ, дислоцирующуюся в районе Крымского, прибыли инструкторы из Литвы для обучения украинских силовиков составлению карт минных полей. Об этом сообщил 3 ноября на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

Как сообщил Марочко, по данным разведки, литовские военные инструкторы прибыли в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Марочко отметил, что литовские инструкторы прибыли в связи с участившимися случаями подрывов военнослужащих ВСУ на собственных взрывных устройствах. Специалисты из Литвы будут обучать личный состав бригады составлению карт минных полей.

Напомним, что ранее сообщалось о прибытии колонны военной техники ВСУ к линии боевого соприкосновения на Донбассе.

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