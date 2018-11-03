В Великом Новгороде назвали губернаторскую часть комиссии по избранию мэра

Великий Новгород, , 14:37 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин свои указом утвердил состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Великого Новгорода в составе 20 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, указ подписан 2 ноября.

В составе комиссии — председатель Общественной палаты Новгородской области Оксана Александрова; председатель Совета мэров Великого Новгорода, Почётный гражданин Великого Новгорода Евгений Андреев; мастер участка санитарно-технических работ общезаводских объектов центра обслуживания производства ПАО «Акрон» Е.И. Антипов; уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев; ректор НовГУ Юрий Боровиков; директор Морского центра, Почётный гражданин Великого Новгорода Николай Варухин; заместитель губернатора Новгородской области Максим Владимиров; генеральный директор Новгородского государственного музея-заповедника Наталья Григорьева; заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев; директор филиала ВГТРК «ГТРК «Славия» Сергей Даревский; генеральный директор ООО «Новгородская угольно-топливная компания» Евгений Дорофеев; генеральный директор АО «Специализированное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» Геннадий Капралов; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрий Михайлов; начальник управления администрации губернатора Новгородской области по внутренней политике Игорь Неофитов; заместитель председателя Общественной палаты Новгородской области Шамиль Омаров; кандидат исторических наук, писатель, Почётный гражданин Великого Новгорода Виктор Смирнов; первый заместитель губернатора Новгородской области — руководитель администрации губернатора Новгородской области Сергей Сорокин; директор спортшколы олимпийского резерва «Манеж» Дмитрий Трофимов; председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов; президент Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области», глава Крестецкого района Сергей Яковлев.

Вице-губернатор Максим Владимиров, который сам вошёл в состав комиссии, заявил, что все её члены — «в большинстве своём известные новгородцы, имеющие большой жизненный и управленческий опыт в различных сферах».

«Это авторитетные узнаваемые люди, знаковые для Великого Новгорода: представители крупных предприятий города, совета мэров Великого Новгорода, почетные граждане, лидеры общественного мнения, специалисты местного самоуправления, представители образовательных и культурных учреждений», — прокомментировал Максим Владимиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в составе конкурсной комиссии — 40 человек. Первая её половина была назначена думой Великого Новгорода на её первом заседании 27 сентября 2018 года. В состав комиссии вошли все 15 депутатов, избранные по одномандатным округам и представители четырёх партийных фракций, кроме партии «Яблоко», так как Анна Черепанова сама претендует на пост мэра.

Напомним, конкурсный отбор состоится 14 ноября. На должность градоначальника претендуют 13 человек. Сегодня, 3 ноября, завершается приём необходимых документов от претендентов.

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Напомним также, что до избрания нового главы города полномочия мэра Великого Новгорода продолжает исполнять Юрий Бобрышев — последний мэр города, избранный на прямых выборах.

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