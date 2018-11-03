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Американский самолет-разведчик был замечен у границ Калининградской области

Политика

Активность американских самолетов-разведчиков у российских границ в последние месяцы существенно возросла

Американский самолет-разведчик был замечен у границ Калининградской области
Евгений Малолетков. Коль забыли, где границы — мы поможем приземлиться! 1960

Вашингтон, 3 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  Стратегический самолет-разведчик военно-воздушных сил США RC-135V провел разведку вблизи границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.

Согласно этим данным, самолет-разведчик с бортовым номером 64−14 846 поднялось в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Во время полета вдоль российских границ самолет-разведчик находился в воздушном пространстве Польши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы активность американских самолетов-разведчиков у российских границ существенно возросла. Подобные самолеты-разведчики ВВС США постоянно совершают полеты вдоль российских границ на севере Европы, в Балтийском и Черном морях.

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