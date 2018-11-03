Радикальные индусы: правительство Индии должно купить землю для храма Рамы

Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM «Партия хочет, чтобы правительство Моди узаконило строительство храма. Мы считаем, что власти должны выкупить землю в Айодхье, чтобы построить храм Рамы», — заявил журналистам один из лидеров партии Союз Добровольных Слуг Родины — «Раштрия Сваямсевак Сангх» (РСС) Манмохан Вайдья.

В своем заявлении политик также отметил, что власти должны следовать примеру Сардара Валлабхаи Пателя, который сделал все, чтобы началась реконструкция храма Сомнатх в Гуджарате.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Манмохан Вадья также заявил, что партия собирается поднять тему строительства храма в Айодхье на всеобщих выборах в стране.

«Заметим, что партия Армия Шивы (Шив Сена) также поддерживает нашу позицию по данной проблеме и просит правительство законодательно решить этот вопрос», — добавил политик.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.