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Первый самолёт-заправщик поступает на вооружение южнокорейских ВВС

Политика

Процесс постановки на вооружение начнётся уже 12 ноября

Сеул, 3 ноября 2018, 15:43 — REGNUM  В ноябре военно-воздушные силы Республики Корая получат первый самолёт-заправщик; его поставки в войска начнутся с 12 ноября после завершения испытаний. Самолёт-заправщик А330MRTT разработан и построен европейским концерном Airbus, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Его длина составляет 59 метров, а масса полезной нагрузки — 108 тонн топлива.

Главным образом, самолёт предназначен для дозаправки истребителей F-15K и KF-16, составляющих основу ВВС; также он сможет обслуживать истребители пятого поколения F-35A, которые Южная Корея закупает у США. С помощью дозаправки истребители смогут находиться в воздухе как минимум на 1 час дольше, в то время как сейчас, например, при выполнении боевой задачи в районе отдаленного острова Токто, топлива хватит лишь на 5−10 минут полёта.

В следующем году планируется закупить ещё три самолета-заправщика. Ожидается, что такая мера поможет укрепить потенциал южнокорейских ВВС.

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Зарубежная хроника
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