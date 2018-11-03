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Глава Франкофонии начала свое первое турне по странам Африки

Политика

Первой страной, которую посетила Мушиквабо, стала Республика Конго

Глава Франкофонии начала свое первое турне по странам Африки
Atlas Green
Африка

Браззавиль, 3 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Луиза Мушиквабо через две недели после избрания генеральным секретарем международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира, Франкофонии, начала турне по поддержавшим ее странам африканского континента в знак благодарности.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, первой страной, которую посетила Луиза Мушиквабо, стала Республика Конго, где она встретилась с различными политическими лидерами, а также пообещала выполнить данные ей обязательства в течение срока пребывания на посту главы организации, который начнется в январе этого года.

Кроме того, во время визита она отметила, что никогда не забудет свою родину, Руанду.

«Совершенно очевидно, что пока я занимаю должность генерального секретаря организации, Руанда не будет исключена из числа стран-членов Франкофонии. Руанда является многоязычной страной и французский язык будет, несомненно, иметь первостепенное значение в ней», — подчеркнула Луиза Мушикивабо.

После пресс-конференции с журналистами Мушиквабо направилась в город Ойо, где состоялась ее встреча с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

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Зарубежная хроника
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