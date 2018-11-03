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В Южном Судане по амнистии освободили трех оппозиционных политиков

Политика

Президент Южного Судана Сальва Киир выпустил распоряжение об амнистировании трех политиков

Джуба, 3 ноября 2018, 12:51 — REGNUM  Президент Южного Судана Сальва Киир распорядился освободить трех политических заключенных, в том числе бывшего лидера повстанческой группировки Рика Мачара, и одного гражданина ЮАР (Южно-Африканская Республика).

Киир объявил о данном решении 31 октября, в день празднования подписания мирного соглашения в столице страны городе Джубе.

Амнистированными политиками являются не кто иные, как Джеймс Гатдет и Уильям Эндли, которые были приговорены к смертной казни, однако благодаря распоряжению президента оба политика были выпущены 1 ноября.

Сальва Киир отметил, что войне пришел конец и теперь на повестке дня стоит достижение единства молодой нации и примирения в обществе. Напомним, что Южный Судан обрел свою независимость от Судана лишь в 2011 году.

Выступая на празднике, после возвращения в Джубу впервые спустя два года Рик Мачар, который снова станет вице-президентом страны, подчеркнул, что он намерен обеспечить выполнение условий подписанного мирного договора.

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Зарубежная хроника
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