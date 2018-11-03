Эксперт: «Все здоровые политические силы консолидированы вокруг Кожемяко»

Москва, , 12:36 — REGNUM КПРФ Приморского края приняла решение не выдвигать Андрея Ищенко на выборы губернатора. Партия не станет принимать участие в предстоящей кампании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В субботу, 3 ноября, на состоявшейся партийной конференции КПРФ, принято решение не выдвигать кандидатуру Андрея Ищенко на выборы губернатора Приморского края. Не будет и другого кандидата от данной партии. Коммунисты отказались участвовать в выборах, назвав их «нелигитимными».

"Думаю, что здесь сработало несколько факторов. Во-первых, существенно изменился политический расклад. Раньше Андрей Ищенко, несмотря на то, что прошлая кампания была очень грязной, в общем-то, набрал результат. И если в регионе в общем имела место ситуация, в которой все настолько не хотели победы Андрея Тарасенко, что Андрей Ищенко на этом фоне набрал значимый результат. Сейчас, конечною, ситуация другая, и Андрею Ищенко непонятно, на что рассчитывать. Сейчас все здоровые политические силы консолидированы вокруг Олега Кожемяко. И, если бы Андрей Ищенко пошел на эти выборы, тио коммунисты получили бы очень скромный результат», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«И потом, в прошлой компании Андрей Ищенко вел себя очень недостойно — достаточно вспомнить дискуссию в социальных сетях с оскорблениями одной из избирательниц. Это настолько недостойное для политика и для человека поведение, что коммунисты решили от него дистанцироваться», — дополнила свой комментарий Анна Федорова.

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