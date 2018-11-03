Тирана потребовала объяснений в связи с антиалбанскими акциями в Греции

Тирана, , 12:43 — REGNUM Посол Греции в Албании, Елена Сурани, была вызвана в министерство по Европе и иностранным делам Албании в связи с недавними антиалбанскими акциями в Греции: предупреждением о бомбе возле албанского посольства, поджогом албанских предприятий, протестами перед албанскими посольством и консульством и сожжением национального флага Албании.

Поводом стало убийство греческого гражданина Константина Качифы, открывшего огонь по полиции и албанскими спецслужбами.

Как сообщает албанское новостное агентство «ТопЧенел», албанский МИД потребовал от посла, чтобы правительство Греции дистанцировалось от данных акций и в то же время осудило их, как ставящие под угрозу дружеские отношения между соседями.

Также в албанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что греческие власти должны принять необходимые меры для защиты жизни и собственности албанских граждан, проживающих в Греции.