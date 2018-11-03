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Тирана потребовала объяснений в связи с антиалбанскими акциями в Греции

Политика

Министерство по Европе и иностранным делам Албании вызвало посла Греции в Тиране, Елену Сурани, в связи с антиалбанскими акциями в Афинах

Тирана, 3 ноября 2018, 12:43 — REGNUM  Посол Греции в Албании, Елена Сурани, была вызвана в министерство по Европе и иностранным делам Албании в связи с недавними антиалбанскими акциями в Греции: предупреждением о бомбе возле албанского посольства, поджогом албанских предприятий, протестами перед албанскими посольством и консульством и сожжением национального флага Албании.

Поводом стало убийство греческого гражданина Константина Качифы, открывшего огонь по полиции и албанскими спецслужбами.

Как сообщает албанское новостное агентство «ТопЧенел», албанский МИД потребовал от посла, чтобы правительство Греции дистанцировалось от данных акций и в то же время осудило их, как ставящие под угрозу дружеские отношения между соседями.

Также в албанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что греческие власти должны принять необходимые меры для защиты жизни и собственности албанских граждан, проживающих в Греции.

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Зарубежная хроника
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