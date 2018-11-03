Приморье: КПРФ выгоднее занять позицию победителей в прошлых выборах

Москва, , 12:28 — REGNUM КПРФ Приморского края приняла решение не выдвигать Андрея Ищенко на выборы губернатора. Партия не станет принимать участие в предстоящей кампании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В субботу, 3 ноября, на состоявшейся партийной конференции КПРФ, принято решение не выдвигать кандидатуру Андрея Ищенко на выборы губернатора Приморского края. Не будет и другого кандидата от данной партии. Коммунисты отказались участвовать в выборах, назвав их «нелигитимными».

"Коммунисты прикинули свои шансы на победу в повторных выборах, и неожиданно решили, что им лучше занять позицию победителей в прошлых выборах, которых не признали, чем повторно идти на выборы и проиграть, — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«И, как не странно, Андрей Ищенко эту идею поддержал, и сейчас озвучивает ту же позицию — о том, что КПРФ правильно его не выдвинула, потому что шансов победить у него стало гораздо меньше, и по рейтингам он значительно отстает от Олега Кожемяко, который назначен временно исполняющим обязанности главы Приморья», — подчеркнул эксперт.

«Кроме того, Андрей Ищенко потерял два своих основных козыря. Первый — это закон о детях войны, который был реализован Олегом Кожемяко. Второй — на фоне всеобщего кране негативного отношения к Андрею Тарасенко на прошлых выборах, который не был «своим» для приморцев, Андрей Ищенко, как кандидат местный, пользовался определенными приоритетами у тех избирателей, кто не поддерживал коммунистов, но при этом не хотел голосовать за Андрея Тарасенко. Сейчас же, с приходом «местного» Олега Кожемяко, местным стал именно Олег Кожемяко, а Андрей Ищенко как был техническим кандидатом, так им остался. Поэтому они и решили не принимать участия в выборах», — завершил свой комментарий Вячеслав Смирнов.

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