За сутки украинские боевики 19 раз обстреляли территорию Донбасса

Донецк, , 09:56 — REGNUM Украинские боевики за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, по территории ДНР украинскими боевики за сутки выпустили восемь мин калибром 82 мм. Также при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы и орудия бронетехники.

Стоит отметить, что в пятницу, 2 ноября, украинскими боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона систематически не соблюдает режимы прекращения огня, которые неоднократно вводились в Донбассе.