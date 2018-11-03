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За сутки украинские боевики 19 раз обстреляли территорию Донбасса

Политика

Украинская сторона систематически нарушает режим прекращения огня

За сутки украинские боевики 19 раз обстреляли территорию Донбасса
Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ

Донецк, 3 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  Украинские боевики за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, по территории ДНР украинскими боевики за сутки выпустили восемь мин калибром 82 мм. Также при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы и орудия бронетехники.

Стоит отметить, что в пятницу, 2 ноября, украинскими боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона систематически не соблюдает режимы прекращения огня, которые неоднократно вводились в Донбассе.

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Артобстрелы республик Донбасса
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