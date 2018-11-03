Уволенный челябинский министр может пойти в политику

Челябинск, , 09:25 — REGNUM В Челябинске уволенный министр общественной безопасности Евгений Савченко получил ряд предложений о работе. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Сейчас он осмысляет полученные предложения, но приоритеты для себя уже расставил. По его словам, им будет принято предложение, направленное не на критику власти, а на конкретные меры по улучшению качества жизни в Челябинской области.

При этом министр отметил, что среди предложений поступило и размещение компромата на руководство региона.

«Прошу помнить, что распускать слухи и домыслы, унижая (тем более публично) конкретных людей, не мой метод работы», — отметил уволенный министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность министра общественной безопасности упразднена. С 7 ноября Евгений Савченко уйдёт в отставку. Руководить министерством будет вице-губернатор Олег Климов, который останется в своём нынешнем статусе.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинский министр общественной безопасности будет искать новую работу