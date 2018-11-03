Суббота, 3 Ноября 2018 года
11:14:43 МСК

Уволенный челябинский министр может пойти в политику

Политика

Но критиковать власть не планирует

Челябинск, 3 ноября 2018, 09:25 — REGNUM  В Челябинске уволенный министр общественной безопасности Евгений Савченко получил ряд предложений о работе. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Сейчас он осмысляет полученные предложения, но приоритеты для себя уже расставил. По его словам, им будет принято предложение, направленное не на критику власти, а на конкретные меры по улучшению качества жизни в Челябинской области.

При этом министр отметил, что среди предложений поступило и размещение компромата на руководство региона.

«Прошу помнить, что распускать слухи и домыслы, унижая (тем более публично) конкретных людей, не мой метод работы», — отметил уволенный министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность министра общественной безопасности упразднена. С 7 ноября Евгений Савченко уйдёт в отставку. Руководить министерством будет вице-губернатор Олег Климов, который останется в своём нынешнем статусе.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинский министр общественной безопасности будет искать новую работу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Урала
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить