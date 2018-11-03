ЛНР: ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию республики

Луганск, , 08:43 — REGNUM О двух обстрелах территории Луганской народной республики (ЛНР) 31 октября со стороны украинских силовиков сообщили 3 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 31 октября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что обстрелам были подвергнуты район КПП «Станица Луганская» и район населенного пункта Желобки, обстрел велся из миномета калибром 82 мм.

Ранее, 1 ноября, представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на железнодорожную станцию Рубежное прибыл очередной эшелон с тяжелой артиллерией, предназначенной для соединений ВСУ в зоне соприкосновения сторон и запрещённой Минскими соглашениями.