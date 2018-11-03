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ЛНР: ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию республики

Политика

Обстрел велся из миномета калибром 82 мм

ЛНР: ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию республики
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 3 ноября 2018, 08:43 — REGNUM  О двух обстрелах территории Луганской народной республики (ЛНР) 31 октября со стороны украинских силовиков сообщили 3 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 31 октября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что обстрелам были подвергнуты район КПП «Станица Луганская» и район населенного пункта Желобки, обстрел велся из миномета калибром 82 мм.

Ранее, 1 ноября, представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на железнодорожную станцию Рубежное прибыл очередной эшелон с тяжелой артиллерией, предназначенной для соединений ВСУ в зоне соприкосновения сторон и запрещённой Минскими соглашениями.

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