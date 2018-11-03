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Опубликовано видео ракетных учений ВСУ возле Крыма

Политика

На видео запечатлен пуск из зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ»

Опубликовано видео ракетных учений ВСУ возле Крыма
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Поджигатель Порошенко.

Херсон, Украина, 3 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Видео с военных учений ВСУ в Херсонской области опубликовал 2 ноября украинский телеканал ТСН.

Комплексные учения по отработке противовоздушной системы обороны проводились на полигоне ВСУ «Ягорлык», расположенном в Херсонской области Украины.

На видео, опубликованном ТСН, запечатлен пуск из зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ».

Зенитный ракетный комплекс «Оса» был разработан в СССР в 1960-е годы. «Оса-АКМ» является модификацией комплекса «Оса». Модифицированные ракетные комплексы были приняты на вооружение в 1980 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что учения в Херсонской области проводились с целью определения направления модернизации украинской системы ПВО.

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Военные учения
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