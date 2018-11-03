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Twitter удалил аккаунты, рассылающие призыв не голосовать на выборах в США

Политика

Тысячи аккаунтов в автоматическом режиме рассылали призывы к гражданам США не участвовать в промежуточных выборах в Конгресс

Twitter удалил аккаунты, рассылающие призыв не голосовать на выборах в США
yoshiffles
Цензура

Вашингтон, 3 ноября 2018, 08:13 — REGNUM  Администрация сети микроблогов Twitter удалила тысячи аккаунтов, которые призывали граждан США не участвовать в промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Reuters.

Массовые удаления аккаунтов были произведены в сентябре и начале октября. Специалисты Twitter установили, что данные аккаунты работают в автоматическом режиме и рассылают сообщения с призывом не голосовать на промежуточных выборах в Конгресс. Также аккаунты выглядели так, будто их используют сторонники Демократической партии США.

Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс США, а также выборы губернаторов большинства штатов состоятся 6 ноября. Американцы должны выбрать новый состав Палаты представителей, более трети сенаторов, а также губернаторов 39 штатов.

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