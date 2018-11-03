Власти Украины решили объявить траур из-за событий Северной войны

Киев, , 08:07 — REGNUM На Украине минувший день — 2 ноября — был объявлен днем траура в честь памяти о событиях 1708 года. Об этом напоминает издание Strana.ua.

Власти Украины решили облачится в траур по событиям 300-летней давности, связанным с Северной войной. Дело в том, что 2 ноября 1708 года войска русского царя Петра I разгромили силы гетмана Ивана Мазепы и ударили по его столице — городу Батурину. Это было вызвано тем, что Мазепа в ходе войны предал Петра I и переметнулся на сторону шведского короля Карла XII, так как надеялся, что тот разгромит русских.

Однако произошло иначе, и 8 июля 1709 года в Полтавской битве русские войска разгромили шведов.

Что касается событий, связанных со взятием Батурина, то это один из эпизодов военной компании 1708 года. В Батурине находились склады с провиантом и военными припасами, а населенный пункт был хорошо укреплен. Мазепа предлагал Карлу XII зимовать с армией в Батурине, чтобы в следующем 1709 году развернуть наступление на Москву.

Русское командование решило этим планам помешать и войска под предводительством князя Меншикова взяли Батурин штурмом, вывезли оттуда весь провиант и артиллерию, а сам городок сожгли, так как к нему уже подходила шведская армия. В действиях русских войск нет ничего экстраординарного и они были вполне в духе того времени и диктовались военной необходимостью.

Однако на Украине решили политизированность это событие и представить его как некую «национальную трагедию» и «акт агрессии» России.

«Россия, как и столетия назад, продолжает орудовать своими проверенными методами — коварной агрессией и жестокостью. Воспоминания о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти <…> Украина защищает границы Европы от болезненных планов Кремля», — написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине решили назвать буровые установки в честь Ивана Мазепы и Степана Бандеры, чтобы это помогло добиться роста добычи газа и энергонзависимости. Однако роста добычи газа на Украине в 2018 году не произошло. Предполагалось, что рост добычи газа составит от 5% до 7%, но на деле он составил менее 1%.