Мятеж или подстрекательство: каталонским политикам предъявлены обвинения

Мадрид, , 07:39 — REGNUM Прокуратура Испании (La Fiscalía) и правительственный орган по исковым процедурам (La Abogacía del Estado) разошлись во мнениях насчет того, в чём следует обвинить 18 лидеров каталонского движения за независимость, следствие по делу которых длилось более года, сообщает 2 ноября издание La Vanguardia.

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В отличие от своих коллег из судебной ветви власти, подчиняющиеся министерству юстиции юристы считают каталонцев виновными лишь в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств, но не в повстанческой деятельности. Свое решение они объяснили тем, что каталонские события сентября-октября 2017 года не содержат достаточно эпизодов насилия.

В результате La Abogacía del Estado запросила у Верховного суда 12 лет тюрьмы для бывшего вице-президента Каталонии Ориоля Хункераса, 11 с половиной лет для пяти бывших министров, 10 лет для экс-спикера каталонского парламента Карме Форкадель и по 8 лет для «двух Жорди» (Жорди Санчеса и Жорди Куишара, бывших лидеров общественных организаций «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural), согласно информации издания 20 minutos.

Обвинение в восстании, предъявленное прокуратурой, подразумевает куда более суровое наказание. La Fiscalía требует 25 лет тюрьмы для Хункераса, 16 лет для каждого из пяти бывших министров, ранее заключенных под стражу, 17 лет для обоих Жорди и Форкадель, а также 11 лет для Жозепа Луиса Траперо, бывшего шефа каталонской полиции. При этом Хункераса, Форкадель и двух Жорди прокуратура считает главными ответственными за события в Каталонии (среди представших перед судом, разумеется, ведь бывший глава региона Карлес Пучдемон бежал из Испании за границу).

От того, какая обвинительная формулировка будет выбрана в конечном итоге, во многом зависит исход слушаний, которые предположительно пройдут в январе. Уголовный кодекс Испании гласит, что для обвинения в мятеже необходимо применение подсудимым насилия — и прокуратура не сомневается, что насилие имело место.

Четверо прокуроров, занимающихся делом каталонских политиков, утверждают, что обвиняемые «рассматривали использование любых средств, которые сочли бы нужными, для достижения своей цели, включая — в случае уверенности, что государство не станет терпеть сложившуюся ситуацию — насилие, необходимое для обеспечения желаемого преступного результата». Об этом пишет El Mundo.

Правительство Испании, в свою очередь, избегает обвинения сепаратистов в мятеже, поскольку действия премьер-министра Педро Санчеса до его прихода к власти также могут подпадать под определение повстанческой деятельности. Позицию нынешних властей по этому поводу ранее озвучила вице-премьер Кармен Кальво: «Государственный переворот требует силы, инструментов для принуждения, он связан с оружием».

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В результате анонимные источники в Верховном суде признались El Mundo, что они чувствуют себя под давлением, а лидер Народной партии Пабло Касадо назвал осторожные формулировки правительственных юристов унизительными.