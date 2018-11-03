Главный законодатель Китая принял в Пекине президента Сальвадора

Пекин, , 06:41 — REGNUM Главный китайский законодатель Ли Чжаньшу встретился с президентом Сальвадора Санчесом Сереном 2 ноября, обсудив с ним укреплением обменов и сотрудничества между странами в различных сферах, сообщает агентство Синьхуа.

Призвав страны консолидировать политический фундамент двусторонних отношений, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу выразил надежду на укрепления взаимодействия в рамках инициативы «Нового шелкового пути» во имя выгода народов двух стран.

«ВСНП готово наращивать обмены с Сальвадором в различных секторах, как способ укрепления взаимопонимания и формирования широкого социального консенсуса, как основы китайско-сальвадорской дружбы», — заявил Ли.

В ответ на высказывания Ли, Санчес отметил, что его страна всецело разделяет принцип «одного Китая», а также готова наращивать взаимодействие в сфере законодательства и двусторонних обменов, как, в прочем, и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, Президент Сальвадора Санчес Серен прибыл в Китай для подписания целого ряда двусторонних договоров, а также для участия в первом Китайском международном импортном ЭКСПО впервые после разрыва дипотношений с Тайванем и установления их с КНР.

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