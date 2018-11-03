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Зампредседателя КНР Ван Цишань поедет в Сингапур на экономический форум

Политика

Как стало известно, Ван примет участие в Новом экономическом форуме – 2018, который пройдет в Сингапуре с 5 по 7 ноября

Зампредседателя КНР Ван Цишань поедет в Сингапур на экономический форум
Foreign and Commonwealth Office
Ван Цишань

Пекин, 3 ноября 2018, 06:30 — REGNUM  Вице-председатель КНР Ван Цишань посетит Сингапур с официальным визитом в ближайшие дни, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Как стало известно, Ван примет участие в Новом экономическом форуме — 2018, который пройдет в Сингапуре с 5 по 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан во время очередной пресс-конференции.

Напомним, что, находясь с визитом в Израиле зампредседателя КНР Ван Цишань оставил в Стене Плача письмо с коротким посланием, состоящим из одного слова «МИР», что вызвало благодарность официального представителя МИД Израиля Эммануэль Нашсона.

Читайте ранее в этом сюжете: Просьба из одного слова: зампредседателя КНР оставил записку в Стене Плача

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Политика Китая
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