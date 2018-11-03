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Пушков: США — ненадежная сверхдержава

Политика

Любые договоренности с ними могут быть отменены

Пушков: США — ненадежная сверхдержава
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Пушков

Москва, 3 ноября 2018, 05:40 — REGNUM  США являются непредсказуемыми и ненадежными, так как любая новая администрация может отменить предыдущие договоренности, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа объявила о возвращении всех санкций США против Ирана, отмененных в 2015 после заключения «ядерной сделки». Такова цена соглашений с США: в любой момент они могут быть отозваны или пересмотрены новой администрацией. Непредсказуемая и ненадежная сверхдержава», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1058476908537618432

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября пресс-служба Белого дома анонсировала возвращение всех санкций против Ирана, которые ранее были сняты после заключения так называемой ядерной сделки. По словам представителей Белого дома, санкции будут вновь введены из-за «террористического» и «коррупционного» характера политики Тегерана.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом анонсировал возврат Ирану всех отмененных санкций

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Противостояние Ирана и США
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