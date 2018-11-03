В больнице Рима не кормят пострадавших в метро фанатов ЦСКА – СМИ

Москва, , 04:53 — REGNUM Администрация больницы Рима, в которую были госпитализированные пострадавшие в метро 23 октября фанаты ЦСКА, под давлением итальянских властей плохо обслуживает российских пациентов, заявила Оксана Романова, сестра болельщика Дмитрия Тюрина, сообщает «Чемпионат».

По ее словам, брат, который во время ЧП в метрополитене получил серьезную травму ноги, находится в тяжелом состоянии. Ему требуются новые операции. Однако его состояние осложняется отношением со стороны администрации лечебного учреждения.

«Самое важное — это отношение к больным. Когда он лежал в корсете из-за повреждения шейных позвонков, невозможно было есть и пить самостоятельно, но еду им просто приносили и оставляли. Они оставались голодными, а нас кормить их не пускали», — рассказала Романова.

По ее словам, такое пренебрежение наблюдается именно по отношению к российским болельщикам. Причина в том, что итальянские власти давят на больничную администрацию, которая должна будет дать медицинское заключение о состоянии пациентов.

Как отметила сестра российского болельщика, из этого заключения станет очевидно, что не фанаты ЦСКА стали причиной ЧП в метро Рима, что в их крови не было алкоголя.

«Они не хотят, чтобы в рамках расследования документы стали доступны для прессы, которые покажут болельщиков с хорошей стороны», — отметила она.

Напомним, около тридцати человек пострадали в результате аварии на эскалаторе в метро Рима 23 октября, когда в итальянской столице проходил матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА. Среди пострадавших оказались 15 российских граждан, многие из которых при поломке эскалатора получили сильные травмы.

Итальянский министр внутренних дел публично обвинил в аварии самих пострадавших гостей из России, которые якобы сломали эскалатор, прыгая на нем в пьяном виде.

Эта информация была опровергнута видеозаписями, выложенными в интернет. Кроме того, спустя четыре дня после ЧП итальянские власти подтвердили невиновность российских болельщиков в аварии, указав на техническую неисправность давно эксплуатируемого эскалатора.

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