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«Создают проблемы». Госдеп снова посетовал на политику России

Политика

Россия угрожает безопасности США?

«Создают проблемы». Госдеп снова посетовал на политику России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
«А на пути к миру лежит Россия»

Вашингтон, 3 ноября 2018, 04:14 — REGNUM  Российская политика угрожает защищенности Соединенных Штатов, «создает проблемы», заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеведущему Шону Хеннити.

По словам американца, чтобы США поладили с Россией, Москва должна скорректировать свое «поведение». Он подчеркнул, что президент Штатов Дональд Трамп желает хороших отношений с Россией.

«Они создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки», — сказал Помпео.

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Напомним, претензии к Москве со стороны Вашингтона звучат не в первый раз. Одной из последних стало утверждение Трампа, будто бы Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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