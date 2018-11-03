Белый дом анонсировал возврат Ирану всех отмененных санкций

Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Все снятые в рамках так называемой ядерной сделки с Ираном санкции будут возобновлены, со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает Associated Press.

Аргументируется это решение «террористическим» и «коррупционным» характером политики Тегерана. Санкции коснутся энергетики и финансов Ирана.

Напомним, антииранские санкции Вашингтон начал снимать в 2015 году в рамках так называемой ядерной сделки, по которой Тегеран должен был прекратить разработки ядерного оружия. Ситуация изменилась после прихода 45-го президента Дональда Трампа в Белый дом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 ноября Вашингтон вводит в отношении Тегерана пакет санкций с целью ограничить нефтяной экспорт этой страны.

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