Главе Апшеронского района посоветовали уйти в отставку

Краснодар, , 03:24 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал главе пострадавшего от наводнения Апшеронского района Роману Герману уйти в отставку, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По мнению Кондратьева, Герман не справился с оказанием необходимой помощи населению, пострадавшему от наводнения. Он заявил, что люди не ощутили никакой помощи от главы района. Поэтому Кондратьев предложил уйти ему в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения 24−25 октября в Апшерноском, Туапсинском районах Краснодарского края, а также в Сочи пострадали десятки населенных пунктов и более 2,5 тысяч жилых домов. Были повреждены объекты инфраструктуры, размыты дороги, нарушено движение транспорта. Погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Всем миром: в кубанской станице после наводнения восстанавливают школу