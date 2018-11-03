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Главе Апшеронского района посоветовали уйти в отставку

Политика

По мнению губернатора, он не справился со своими обязанностями

Краснодар, 3 ноября 2018, 03:24 — REGNUM  Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал главе пострадавшего от наводнения Апшеронского района Роману Герману уйти в отставку, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По мнению Кондратьева, Герман не справился с оказанием необходимой помощи населению, пострадавшему от наводнения. Он заявил, что люди не ощутили никакой помощи от главы района. Поэтому Кондратьев предложил уйти ему в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения 24−25 октября в Апшерноском, Туапсинском районах Краснодарского края, а также в Сочи пострадали десятки населенных пунктов и более 2,5 тысяч жилых домов. Были повреждены объекты инфраструктуры, размыты дороги, нарушено движение транспорта. Погибли шесть человек.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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