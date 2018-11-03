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«Власти Армении оставили мало времени на подготовку парламентских выборов»

Политика

Выступая на дискуссионной площадке клуба «Валдай», генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что власти Армении оставили достаточно мало времени на подготовку к проведению парламентских выборов

«Власти Армении оставили мало времени на подготовку парламентских выборов»
Иллюстрация:  primeminister.am
Томас Гремингер на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 4 сентября 2018 года

Ереван, 3 ноября 2018, 02:59 — REGNUM  Предвыборная агитация на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах в Армении продлится всего 12 дней, с 26 ноября по 7 декабря.

Решение об этом 2 ноября приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении. Для сравнения, на прошлогодних очередных выборах в парламент политическим силам на агитацию было дано 27 дней.

«Не только предвыборную агитацию, но и многие другие функции мы будем осуществлять в более короткие сроки», — пояснил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Уже с сегодняшнего дня стартует процесс подачи заявлений для регистрации партий и блоков, конечный срок — 14 ноября. Регистрация избирательных списков партий и блоков должна быть проведена с 14 ноября до 18:00 19 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября, после того как действующее Национальное собрание во второй раз не избрало исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на должность премьер-министра, оно согласно конституции, было распущено. Президент Армении Армен Саркисян тот же день подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря.

Выступая на дискуссионной площадке клуба «Валдай», генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что власти Армении оставили достаточно мало времени на подготовку к проведению парламентских выборов.

«Я, на самом деле, лично думаю, что это очень короткое время, но я не удивлен, потому что было понятно, что временное правительство Армении захочет консолидации, захочет публичной поддержки, поддержки своей легитимности», — цитирует Гремингера РИА Новости.

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Внеочередные парламентские выборы в Армении
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