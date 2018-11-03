Антииранский фальстарт Вашингтона: Трамп уже ввел санкции?

Чарлстон, США, , 03:01 — REGNUM Неточность о состоянии антииранских санкций допустил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штате Западная Вирджиния (США).

Рассказывая о мерах в отношении Тегерана, американский лидер поторопился анонсировать будто бы уже введенные антииранские санкции.

«Я вывел США из ужасной односторонней ядерной сделки с Ираном и не далее как сегодня возобновили все санкции против Ирана», — сказал Трамп.

Напомним, новый пакет антииранских санкций Вашингтона вступает в силу с 5 ноября. 31 октября в Белом доме сообщили, что Трамп подписал указ о продлении американского эмбарго на нефтепродукты и нефть из Ирана.

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