Путин назвал отличительную черту диалога России и Кубы

Москва, , 02:09 — REGNUM Отличительной чертой взаимоотношений Москвы и Гаваны является дружеский и конструктивный диалог, заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Комментируя итоги переговоров с Диас-Канелем в Москве, Путин сказал:

«Атмосфера встречи была дружеской, деловой и конструктивной. Это отличительная черта российско-кубинского диалога. Наши народы связывают прочные узы многолетней дружбы, взаимной симпатии, уважения и солидарной поддержки».

Напомним, визит Диас-Канеля в Москву состоялся 2 ноября. Россия стала одной из первых стран, в которую поехал лидер Кубы, вступив в должность. В Москве Диас-Канель встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, которая назвала диалог Москвы и Кубы отношениями, не подверженными «политической конъюнктуре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи кубинский лидер пригласил Путина в будущем году нанести визит в Гавану.

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