Посредники по Карабаху отметили снижение уровня насилия в зоне конфликта

Ереван, , 02:00 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились еще раз встретиться до конца года, заявляют сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, с 29 октября по 2 ноября посетившие Армению, Нагорный Карабах и Азербайджан.

В распространенном 2 ноября по итогам визита заявлении Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция)и Эндрю Шофер (США) сообщают, что главная цель их визита в регион состояла в том, чтобы обсудить результаты беседы руководителей Армении и Азербайджана в рамках саммита СНГ в Душанбе в сентябре текущего года, а также наметить последующие шаги в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседатели встретились с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с министрами иностранных дел и министрами обороны двух стран, а также с властями Нагорного Карабаха.

«В ходе встреч с сопредседателями в Ереване и Баку лидеры двух стран подтвердили, что после достигнутых в Душанбе договоренностей об ослаблении напряженности уровень насилия в зоне конфликта значительно снизился. В ходе своих консультаций сопредседатели получили дополнительную информацию о договоренностях в Душанбе, в том числе относительно установления прямой связи. Сопредседатели приветствовали эти развития, дали высокую оценку сторонам за добросовестное осуществление конструктивных мер и выразили поддержку готовности лидеров [Армении и Азербайджана] продолжать диалог», — говорится в заявлении.

Посредники подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседатели скоро отправятся в Вену, чтобы проинформировать о проведенных встречах постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы.