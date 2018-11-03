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В МИД Армении пояснили ситуацию с кандидатом на должность генсека ОДКБ

Политика

Вопрос рассматривается в Армении на высшем уровне

Ереван, 3 ноября 2018, 01:32 — REGNUM  Ереван готов предложить кандидатуры на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналистам Зограб Мнацаканян, исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении.

Комментируя отставку Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ, Мнацаканян сказал, что решение о его преемнике будет принято на «следующей неделе». В Ереване на высшем уровне рассматривают этот вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хачатуров был досрочно отправлен в отставку. Пока обязанности генсека ОДКБ исполняет Валерий Семериков. Одна из обсуждаемых кандидатур — Вагаршак Арутюнян, бывший министра обороны Армении.

Читайте ранее в этом сюжете: Ереван разъяснил, когда решится вопрос о новом генсеке ОДКБ

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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