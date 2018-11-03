Суббота, 3 Ноября 2018 года
02:42:33 МСК

Ереван разъяснил, когда решится вопрос о новом генсеке ОДКБ

Политика

Ситуацию прояснил пресс-секретарь и.о премьер-министра Армении

Ереван, 3 ноября 2018, 01:19 — REGNUM  Вопрос о новом генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности обсудят 8 ноября в Астане на саммите ОДКБ, заявил Арман Егоян, пресс-секретарь и. о армянского премьер-министра, сообщает Sputnik Армения.

«По вопросу преемников на данный момент ничего конкретного сказать не могу», — сказал Егоян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Юрий Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ решением Совета коллективной безопасности организации по инициативе Еревана.

Валерий Семериков, заместитель Хачатурова, назначен исполняющим обязанности генерального секретаря организации. Ранее стало известно, что Ереван планирует предложить кандидатуру бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна на эту должность.

Читайте ранее в этом сюжете: Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ

Читайте развитие сюжета: В МИД Армении пояснили ситуацию с кандидатом на должность генсека ОДКБ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить