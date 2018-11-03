Ереван разъяснил, когда решится вопрос о новом генсеке ОДКБ

Ереван, , 01:19 — REGNUM Вопрос о новом генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности обсудят 8 ноября в Астане на саммите ОДКБ, заявил Арман Егоян, пресс-секретарь и. о армянского премьер-министра, сообщает Sputnik Армения.

«По вопросу преемников на данный момент ничего конкретного сказать не могу», — сказал Егоян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Юрий Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ решением Совета коллективной безопасности организации по инициативе Еревана.

Валерий Семериков, заместитель Хачатурова, назначен исполняющим обязанности генерального секретаря организации. Ранее стало известно, что Ереван планирует предложить кандидатуру бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна на эту должность.

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