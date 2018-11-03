Трамп заявил, что солдаты не будут стрелять по мигрантам

Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Американские солдаты на южной границе США не будут применять оружие против мигрантов, если те задумают кидать в военнослужащих камни, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN.

«Они не будут стрелять. Все что я хочу — это чтобы люди не кидали камни… Мигранты бросали камни им (мексиканским военнослужащим — прим. ИА REGNUM ) в лицо. Если они попытаются сделать что-то подобное с нами — мы их арестуем. Я не говорил, что мы будем стрелять», — заявил он.

Трамп добавил, что в случае нападения на американских военнослужащих, мигранты будут арестованы на очень долгое время. И снова подчеркнул, что указаний открывать огонь на поражение он не давал.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Дональд Трамп заявил, что приказал американским военным расценивать бросание камней со стороны мигрантов как применение огнестрельного оружия.

Соответствующее заявление было сделано в связи с приближением к американской границе «каравана мигрантов», который в настоящее время находится на территории Мексики. Этому предшествовали столкновения с мексиканскими военными, в которых мигранты кидали камни.

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