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Туск назначил встречу Порошенко

Политика

Порошенко приедет на съезд крупнейшей в ЕС партии

Туск назначил встречу Порошенко
European People's Party
Дональд Туск

Брюссель, 3 ноября 2018, 00:50 — REGNUM  Встреча главы Европейского совета Дональда Туска и украинского президента Петра Порошенко состоится 8 ноября в Хельсинки, сообщает пресс-служба Евросовета.

Уточняется, что переговоры состоятся на полях съезда крупнейшей в Европейском союзе Европейской народной партии, который откроется 7 ноября и продлится два дня. На мероприятии депутаты планируют провести праймериз — избрать кандидата на выборы 2019 года в Европейский парламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Туск заявил, что Киев «демонстрирует впечатляющий прогресс как в области экономики, так и в области политики», хотя Украина воюет и одновременно — страдает от «российской агрессии».

Читайте ранее в этом сюжете: Туск: Несмотря на «агрессию» России, Киев показывает впечатляющий прогресс

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