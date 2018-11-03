Как Украина может «вляпаться в неоколониализм»

Марьян Сидорив, , 00:06 — REGNUM

Уже готов к кисло-критическим комментариям после прочтения этой статьи: «Ну, что за воинствующая конспирология? Автор — адепт примитивной теории заговора!!!». Да, и не стесняюсь. Потому что убежден, что конспирология — это нетолерантное изложение логики политического процесса. А значит — правдивое изложение. А вся история человеческого общества состоит из непрекращающейся чреды заговоров — от убийства фараона-мальчика Тутанхамона до «Я устал! Я ухожу…» Бориса Ельцина. И далее по списку…

Ну, а что до массового скепсиса в отношении теории заговора, то нашел в Фейсбуке забавный, но, по-моему, справедливый демотиватор.

Досмотр российскими пограничниками торговых судов, следующих в украинские порты — это, во-первых, очень обидно и, во-вторых, очень накладно для Украины.

Например. На 13 часов 31.10.2018 у причалов Мариуполя (крупнейший украинский порт на Азовском море) было пришвартовано четыре грузовых судна (из Панамы, Турции, Болгарии и Мальты). Плюс одно судно под флагом островов Кука на подходе.

И в это же время в крохотном российском Ейске семь судов грузилось в порту (Казахстан, Багамы, Россия, Палау, Молдова и Мальта) и еще восемь ожидали своей очереди на якорной стоянке в море. И, судя по онлайн-карте морских перевозок, непрерывный трафик через Таганрогский залив в Азов и Ростов-на-Дону.

Обидно, да? И все из-за продолжающихся досмотров украинских судов российскими пограничниками, которые Россия осуществляет уже который месяц. Вот и считает министр инфраструктуры Владимир Омелян, что украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море. Хотя любое действие имеет свой повод. Поводом для досмотров стал арест украинскими пограничникамироссийского судна «Норд» в апреле этого года.

Россия в ответ стала досматривать торговые суда, следующие из/в российские порты. Задержаний и арестов нет, но каждый час простоя среднего морского грузового судна (generalcargo) — это пятьсот и более долларов убытка. А досматривают россияне не торопясь и со вкусом — в среднем 30 часов каждый борт. При этом не нарушая закона, что признают и украинцы: «Сейчас РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину. Но они не задерживают эти суда, они их просто осматривают, после чего суда следуют дальше своим курсом. Формально россияне ничего не нарушают» (Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины). На конец сентября уже более 200 судов (в том числе более 120 судов, зарегистрированных в ЕС) были вынуждены пройти через эту, по мнению Европарламента, «оскорбительную процедуру».

Возникает вопрос: задерживая и удерживая «Норд» и его команду, украинские руководители не отдавали себе отчет в возможных действиях противоположной стороны? Дурачки, да? Не верю! Человек, пробившийся в верхушку властной лестницы дураком не бывает. Мерзавцем — пожалуйста, а дураков и наивных «съедают» еще на старте гонки.

Следовательно, украинские лидеры проталкивают другой план. Какой — можно судить по результатам. Прошло всего полгода от начала украинского конфликта, а США и Европа уже плотно приступили к реализации идеи своего постоянного военного присутствия в Черном (а значит и в Азовском) море. Украина для этого им создала повод (милитарная эскалация в регионе) и обеспечивает средства (создание военно-морской базы в Бердянске).

Примерно понятно, на какие результаты от азовских событий рассчитывает Евросоюз и США. Но возникает вопрос: а какими могут быть последствия для Украины? И здесь-то начинается сплошная конспирология и очень неприятные предчувствия.

24 октября Европарламент принял резолюцию «О ситуации в Азовском море» (2018/2870 (RSP). В том числе пункт восьмой, который «призывает заместителя Председателя Комиссии / Высокого представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности (VP / HR) предпринять необходимые шаги для того, чтобы предложить(выделено мной — М.С.) мандат Специальной миссии ОБСЕ по наблюдению в Украине (SMM), который охватывает всю территория Украины, включая морские районы, также охватывает новую область напряженности в Азовском море и подчеркивает, что либо миссия должна быть оснащена необходимыми средствами для выполнения своей контрольной роли в морских районах, либо для этого водоема должна быть установлена отдельная международная миссия по мониторингу».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создала Специальную Мониторинговую Миссию (СММ) по Украине своим Решением № 1117 от 21 марта 2014 года. Цель — «снижение напряженности и обеспечение мира, стабильности и безопасности, а также мониторинг и поддержка осуществления всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств». За эти годы от деятельности СММ остались разве что противоречивые заявление и совсем недавний скандал, связанный с заявлением Александра Хуга. Этот первый зампред СММ в интервью «ForeignPolicy», отвечая на вопросотносительно вмешательства России в Восточной Украине, заявил, что «Если вопрос о том, что мы видели на местах, — мы не увидели прямых доказательств. Но мы увидели конвои, которые въезжают и выезжают из Украины ночью, по грунтовым дорогам, в районах, где нет официальных пунктов пропуска».

Украина инициировала медиа-скандал, по итогам которого «Foreign Policy» убрал слова «мы не увидели прямых доказательств», заменив их многозначительным троеточием…

Текущие события в религиозной жизни Украины заставляют с подозрением и скрупулезностью относиться к каждому слову в предлагаемых европейцами документах. Вот и в восьмом пункте резолюции Европарламента очень большую задумчивость вызывает тот факт, что предлагается не «продлить» («to extend» или «to prolong») мандат СММ, а «to propose» — «предложить».

Что предложить? Получается, что предлагается некий мандат, который «охватывает всю территория Украины» (1), включает в себя не только сушу, но и «морские районы» (2) и оснащается «необходимыми средствами для выполнения своей контрольной роли в морских районах» (3). Какими средствами? Военными? Ведь для обеспечения действующей миссии ОБСЕ уже давно предлагаются именно военные средства в виде вооруженных миротворцев.

Но если принять такое толкование, то получается, что Украину превращают в «мандатную территорию». Это уже было: после Первой Мировой значительные регионы Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона стали мандатными территориями Лиги Наций. Но Лига была не более, чем прикрытием, реально же этими территориями управляли «мандатарии» — Англия, Франция, Бельгия, Япония, Австралия и Новая Зеландия. И кто помешает ОБСЕ сейчас, в эпоху глобализма, стать таким «неомандатарием»? Или разделить мандат на управление между разными странами? Польша, Венгрия, Румыния, Турция и Россия уже давно готовы.

А украинцам останется только убедиться, понять и признать, что не зря великие умы человечества, от грандиозного Жана-Поля Сартра до малоизвестного Кваме Нкрума, называли все это практикой использования капитализма, глобализации и культурного империализма для воздействия на развивающуюся страну вместо прямого военного или косвенного политического контроля.

То есть неоколониализмом… И это будет уже новым этапом украинской истории, в которую, как известно, можно войти, а можно и вляпаться.

Киев