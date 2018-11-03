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Областные депутаты попросили Порошенко отменить повышение цен на газ

Политика

И дождаться решения Конституционного суда Украины

Областные депутаты попросили Порошенко отменить повышение цен на газ
Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

Киев, 3 ноября 2018, 00:06 — REGNUM  К президенту Украины Петру Порошенко обратились депутаты Ровенского областного совета с просьбой отменить повышение цен на газ, сообщает 2 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, депутаты предложили президенту приостановить действие постановления правительство соответственно закону и дождаться решения Конституционного суда Украины. Президентом депутаты не ограничились и направили обращение также в правительство с просьбой расширить субсидии для населения.

Так, депутаты облсовета предложили ввести социальную норму потребления газа для населения, установить «честную» цену на газ, а также провести «энергомодернизацию» украинской экономики.

Напомним, на Украине по согласованию с МВФ с 1 ноября повышены цены для населения на газ на 23,5%. В будущем ожидаются новые повышения тарифов.

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Политическая жизнь Украины
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