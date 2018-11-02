Двое военнослужащих Сирии погибли в результате обстрела боевиков

Дамаск, , 23:59 — REGNUM Двое сирийских военнослужащих погибли и ещё 13 получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в Латакии и Алеппо. Об этом 2 ноября сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

В течение суток обстрелом подвергались населённые пункты Нахшебба, Эль-Салихия и Санджека в провинции Латакия, а также районы Суккари, Эль-Хафия, Халаса и Захабия города Алеппо. Жертв среди мирного в результате обстрелов нет.

Сообщается также, что за сутки представителями Центра по примирению было проведено несколько гуманитарных акций. В населённом пункте Замалька провинции Риф Дамаск местным жителям было выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,3 тонны. В районе Ахмадия города Алеппо в рамках адресной благотворительной помощи семьям русскоязычной общины были выданы пятнадцать продовольственных наборов, а для нуждающихся жителей района была организована раздача одной тонны свежего хлеба.