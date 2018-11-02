Посол Венгрии на Украине завершил свою миссию

Киев, , 23:53 — REGNUM Деятельность венгерского посла на Украине Эрно Кешкеня завершилась, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, сообщает 2 ноября УНИАН.

По его словам, Кешкень завершил свою дипломатическую миссию и отправится на родину. Боднар отметил, что посол «профессионально» работал и «пытался искать компромиссы».

Напомним, между Венгрией и Украиной напряженные отношения из-за ряда разногласий по вопросам внутренней политики Киева. Так, Будапешт считает, что киевская хунта ущемляет права венгерского национального меньшинства. Украина, в свою очередь, недовольна тем, что Венгрия привлекает всеми силами жителей Закарпатья, в том числе раздавая им венгерские паспорта.