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Кремль: Встреча лидеров «нормандской четвёрки» в Париже не планируется

Политика

Ранее о возможности такой встречи заявили в Киеве

Кремль: Встреча лидеров «нормандской четвёрки» в Париже не планируется
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 2 ноября 2018, 23:27 — REGNUM  Планов по проведению переговоров в «нормандском формате» в Париже на данный момент нет. Об этом заявил 2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящее время таких планов нет», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин планирует 11 ноября посетить Париж для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Президент Украины Пётр Порошенко также будет присутствовать на мероприятиях. Ранее представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко не исключила, что во французской столице может пройти встреча лидеров стран «нормандской четвёрки».

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