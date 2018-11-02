Делегация Узбекистана обсудила в Пакистане ситуацию в Афганистане

Ташкент, , 23:23 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел республики посетила 1 ноября с официальным визитом Пакистан, где встретилась с рядом высокопоставленных лиц, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В частности, члены делегации встретились с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, министром иностранных дел Махмудом Курейши, командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил этой страны генералом Камаром Джаведом Баджвой, председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил ИРП генералом Зубайром Махмудом Хаятом.

«В ходе переговоров обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, перспективные направления дальнейшего развития узбекско-пакистанских связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах», говорится в сообщении.

Также стороны отметили важность координации международных усилий для начала процесса политического урегулирования афганского кризиса и обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Ташкенте 26−27 марта этого года прошла международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Основным лейтмотивом форума стало заявление узбекских властей о готовности создать на территории Узбекистана все необходимые условия для организации прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Итоговым документом конференции стала Ташкентская декларация, которая отражает основные аспекты взаимодействия с Афганистаном и предложения по урегулированию ситуации в этой стране.