Смольный дал понять КПРФ, что ни в какой форме не допустит акцию 7 ноября

Санкт-Петербург, , 22:30 — REGNUM Исполнительная власть Санкт-Петербурга четко дала понять, что не допустит не санкционированные Смольным акции в любой форме в день 101-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 2018 года. Такой вывод можно сделать из заявления Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, распространенного вечером 2 ноября.

Как сообщила ранее ИА REGNUM глава городской организации КПРФ Ольга Ходунова, власти города отказались согласовать традиционное для коммунистов в последние годы шествие от Финляндского вокзала по набережной к крейсеру «Аврора», как и митинг у «корабля революции». Депутат Ходунова заявила о намерении провести встречу с избирателями у «Авроры».

Однако, судя по всему, даже в такой форме планы коммунистов не устраивают Смольный.

Там отметили, что предложили организаторам акции на выбор пять «альтернативных» вариантов — Удельный парк, Полюстровский парк, Сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк. Кроме того, было предложено провести памятную акцию в… Актовом зале Смольного.

Напомним, Ходунова назвала отношение исполнительной власти Петербурга к заявке КПРФ «издевательством» и высказала возмущение тем, что коммунистов отправляют в парки на окраине в городе, где и произошла Октябрьская революция, ставшая одним из важнейших событий мировой истории.

В Смольном, говоря о причинах отказа в согласовании акции в центре города, говорят о «напряженном» пешеходном и автомобильном трафике и проведении ремонтных работ. Также заявлении комитета по законности и правопорядку содержится недвусмысленное предупреждение инициаторам акции.

«Проведение несогласованных публичных мероприятий, затрагивающих права и свободы других лиц, будет являться нарушением действующего законодательства. Правоохранительные органы будут контролировать соблюдение правопорядка на улицах и в общественных местах Санкт-Петербурга», — заявили в Смольном.

Добавим, что в предыдущие годы акции КПРФ 7 ноября проходили в целом без нарушений общественного порядка, к ним присоединялись и другие левые силы.

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