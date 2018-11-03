Трамп: военные не будут стрелять по «каравану мигрантов»

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что военные не будут открывать огонь по «каравану мигрантов», который движется в США из Центральной Америки, 2 ноября передает агентство Reuters.

«В них не придется стрелять. Чего я действительно не хочу — того, чтобы эти люди бросали камни. Если они сделают это, они будут арестованы, и надолго», — пояснил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон уже отправил на границу 5200 солдат для того, чтобы сдержать «караван мигрантов». По словам Трампа, численность военных может быть увеличена до 15 тыс. человек.

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