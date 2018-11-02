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Турецкая разведка мобилизует подконтрольные группировки в Сирии

Политика

Мобилизация идет для открытия нового фронта на востоке от реки Евфрат

Турецкая разведка мобилизует подконтрольные группировки в Сирии
Иллюстрация: Wikimedia.org
Турецкие солдаты

Дамаск, 2 ноября 2018, 22:15 — REGNUM  По информации Сирийской обсерватории по правам человека, представители турецкой разведки сообщили своим подконтрольным группировкам в районе города Африн, расположенном на северо-западе сирийской провинции Алеппо, что их следующий бой будет к востоку от реки Евфрат.

По данному поводу турецкая разведка провела специальную встречу в городе Африн. На встрече присутствовали командиры исламистских групп, принимавших участие в операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Боевики были предупреждены о необходимости передислокации на новый фронт для борьбы с курдскими отрядами Народных защитников (YPG). Кроме этого, им сказано подготовить и предоставить списки участников предстоящей военной операции.

Турецкие разведчики говорят по поводу новой военной операции на востоке от Евфрата со всеми группировками, которые находятся в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасека. Кроме этого, турецкие военные целенаправленно собираются задействовать в этой операции лояльных им курдов.

Курдские отряды Народных защитников Анкара считает сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана и собирается их уничтожить.

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Война в Сирии
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