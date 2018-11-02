Плохой день для посла Армении в Ватикане

Ереван, , 21:51 — REGNUM Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Микаэла Минасяна с должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Ватикане, Португальской Республике и Суверенном военном Мальтийском ордене. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента Армении.

Микаэл Минасян приходится зятем бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну и был когда-то одним из самых влиятельных людей Армении. Послом в Святом Престоле он был назначен в 2013 году.

Ещё одна новость касается отца Микаэла Минасяна. На основании полученных доказательств сегодня, 2 ноября, было принято решение о предъявлении Ара Минасяну обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и в фальсификации документов в сговоре с группой лиц. Во время правления Сержа Саргсяна Ара Минасян был директором медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич».

Согласно сообщению пресс-службы СК, экс-директор медцентра в период 2016—2017 гг. путем фальсификации документов присвоил сумму размере 426.343.650 драмов, которая была выделена из бюджета медцентру в рамках программы по соцстрахованию сотрудников госструктур и учреждений.

Минасяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА, а также части 2 статьи 325 УК РА.

Согласно СК, Минасян скрывается от следствия, его местонахождение не известно. В его отношении объявлен розыск. Следствие представило ходатайство в суд для избрания в отношении Минасяна в качестве меры пресечения ареста.