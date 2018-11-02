Трамп: Военные на границе с Мексикой смогут открывать огонь по мигрантам

Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Американские военные на границе с Мексикой смогут открывать огонь в случае нападения на них мигрантов. Об этом 2 ноября заявил президент США Дональд Трамп, передаёт CBS News.

По словам главы Белого дома, если мигранты начнут кидать в военнослужащих камни подобно тому, как они делали это в отношении мексиканских военных и сотрудников полиции, это будет расцениваться как применение оружия, и по ним может быть открыт огонь.

Напомним, накануне Дональд Трамп сообщил, что США готовы отправить к мексиканской границе до 15 тысяч военнослужащих в связи с приближением каравана мигрантов, который в настоящее время находится на территории Мексики.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп готов отправить 15 тысяч солдат «встретить» караван мигрантов