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Трамп: Военные на границе с Мексикой смогут открывать огонь по мигрантам

Политика

Если нелегалы начнут бросать в военных камни, это будет расцениваться как применение оружия, заявил президент США

Трамп: Военные на границе с Мексикой смогут открывать огонь по мигрантам
Jonathan McIntosh
Граффити на пограничной стене. Мексика

Вашингтон, 2 ноября 2018, 20:59 — REGNUM  Американские военные на границе с Мексикой смогут открывать огонь в случае нападения на них мигрантов. Об этом 2 ноября заявил президент США Дональд Трамп, передаёт CBS News.

По словам главы Белого дома, если мигранты начнут кидать в военнослужащих камни подобно тому, как они делали это в отношении мексиканских военных и сотрудников полиции, это будет расцениваться как применение оружия, и по ним может быть открыт огонь.

Напомним, накануне Дональд Трамп сообщил, что США готовы отправить к мексиканской границе до 15 тысяч военнослужащих в связи с приближением каравана мигрантов, который в настоящее время находится на территории Мексики.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп готов отправить 15 тысяч солдат «встретить» караван мигрантов

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