Москва, , 20:41 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) можно сравнить с валежником, заявил 2 ноября член Совета Федерации Олег Морозов в эфире «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Один из украинских экспертов вспомнил российский закон, разрешающий собирать валежник.

«Украина демонстрирует, что она готовится к войне, потому что ВСУ в их нынешнем виде — это как раз валежник, который надо собирать хаотично, изыскивая уже потертые экземпляры, которые не плавают, не летают или летают очень плохо. Поэтому с точки зрения перспективы большой войны говорить просто не о чем», — ответил Морозов.

Однако, по его словам, не стоит приуменьшать угрозу от того, что делается.

«Это летающий валежник, и в этом его опасность», — сказал член Совфеда.

По его мнению, оставшиеся дни до президентских выборов «вся эта петрушка с бряцанием ржавым оружием будет продолжаться».

Напомним, 2 ноября Украина проводит вблизи Крыма ракетные стрельбы.