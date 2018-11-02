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США сняли санкции с двух турецких министров

Политика

Санкции против Гюля и Сойлу были введены за преследование американского пастора Эндрю Брансона

США сняли санкции с двух турецких министров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 2 ноября 2018, 21:03 — REGNUM  Министерство финансов США заявило о снятии персональных санкций с двух турецких министров — министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, 2 ноября передает агентство Reuters.

Санкции против Гюля и Сойлу были введены за преследование американского пастора Эндрю Брансона, который в настоящий момент находится на свободе по решению турецкого суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября пастор Брансон был выпущен на свободу в зале суда в Турции. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Турцию за данный шаг.

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Турция и США
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