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Исламисты атаковали христианских паломников в Египте

Политика

Погибли семеро христиан-коптов

Исламисты атаковали христианских паломников в Египте
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Исламисты

Каир, 2 ноября 2018, 20:07 — REGNUM  В Египте в результате атаки исламистов против христиан-коптов погибли семеро человек, не менее 16 человек получили ранения, 2 ноября передает агентство Associated Press.

Террористы атаковали два автобуса с паломниками в провинции Минья, к югу от Каира. Паломники направлялись в монастырь Святого Самуила Исповедника.

Ни одна террористическая группировка из действующих в Египте пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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Теракты в Египте
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