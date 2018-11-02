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Помпео: США разрешают восьми странам покупать нефть у Ирана

Политика

Остальным нельзя под угрозой санкций

Помпео: США разрешают восьми странам покупать нефть у Ирана
Иллюстрация: Businessinsider.com
Иранская нефть

Вашингтон, 2 ноября 2018, 19:48 — REGNUM  Власти США пошли на уступки как минимум восьми странам и не станут вводить против них санкции за то, что они покупают нефть у Исламской Республики Иран. Об этом заявил сегодня, 2 ноября, государственный секретарь США Майк Помпео.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, восьми странам будет позволено покупать нефть у Ирана, не боясь санкций, так как они значительно сократили её потребление, а также пошли на сотрудничество с США по ряду других вопросов.

При этом Помпео подчеркнул, что данное послабление будет временным и в будущем может быть отменено.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США разрешат покупать иранскую нефть как минимум Японии, Индии и Южной Корее. Что касается Китая, то переговоры на его счет продолжаются.

Напомним, что министр энергетики России Александр Новак в интервью для газеты Financial Times заявил, что Москва считает американские санкции против Ирана незаконными и будет всеми силами помогать Тегерану в поисках пути реализации иранской нефти.

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Противостояние Ирана и США
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