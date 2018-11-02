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В Пакистане убит «отец талибов»* — мулла Сами уль-Хак

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Пакистане убит «отец талибов»* — мулла Сами уль-Хак
Иван Шилов © ИА REGNUM
Террористы

Исламабад, 2 ноября 2018, 19:49 — REGNUM  Исламский священнослужитель Сами уль-Хак, известный как «отец талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убит в Пакистане, 2 ноября передает агентство Reuters.

По сообщению семьи уль-Хака, мулла был обнаружен убитым в своем доме на окраине Исламабада. Неизвестные нанесли мулле множественные ранения холодным и огнестрельным оружием.

Сами уль-Хак был известен тем, что многие его ученики впоследствии стали главарями исламистской группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, его учеником являлся мулла Мохаммед Омар.

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