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В Свердловской области военные шести стран отразили атаку «боевиков»

Политика

На Урале с 30 октября по 2 ноября прошли совместные учения миротворческих сил

В Свердловской области военные шести стран отразили атаку «боевиков»
Иллюстрация: Mil.ru
Учения

Екатеринбург, 2 ноября 2018, 19:39 — REGNUM  В Свердловской области прошли совместные учения «Нерушимое братство — 2018» с участием военнослужащих миротворческих сил стран участниц «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ). В них приняли участие более тысячи человек.

На совместных учениях, помимо российских военнослужащих, также присутствовали миротворцы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В ходе манёвров военнослужащие отрабатывали обеспечение защиты местного населения от условных групп террористов. В частности, миротворцам приходилось не только участвовать в столкновениях с «боевиками», но и освобождать «заложников», а также помогать «беженцам».

Напомним, что международные учения «Нерушимое братство — 2018» начались в Свердловской области 30 октября. Финальная часть манёвров состоялась сегодня, 2 ноября. В учениях приняли участие 1,3 тысячи военнослужащих, порядка 300 единиц наземной техники и 20 единиц воздушной техники, включая беспилотные летательные аппараты.

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Военные учения
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