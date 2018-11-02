Ушаков рассказал о готовящейся встрече Путина с Трампом в Париже

Москва, , 19:03 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал о предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает телеканал RT.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 ноября отправится в Париж, где пройдут памятные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В этих мероприятиях также будет участвовать и президент США Дональд Трамп. Стороны договорились провести встречу на высшем уровне.

Ушаков рассказал, что предстоящая встреча в Париже будет непродолжительной. Зато в рамках саммита «Большой двадцатки», который пройдёт в Буэнос-Айресе, предполагается провести обстоятельные переговоры Путина с Трампом.

«На «двадцатке» — продолжительная и обстоятельная, а в Париже — короткая, непродолжительная», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что детали встречи в столице Аргентины прорабатываются.